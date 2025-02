Báez elimina Navone e avança em sua defesa do título do Rio Open

Em um duelo argentino que reviveu a final do ano passado, Sebastián Báez venceu mais uma vez Mariano Navone e avançou nesta quarta-feira (19) às quartas de final do ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open, principal torneio da América do Sul.

Quinto cabeça de chave e 31º do ranking mundial, Báez encontrou nesta vez mais resistência por parte do compatriota (46º do ranking), que se impôs com autoridade no segundo set e se animou com a possibilidade de virar no saibro do Jockey Club.