As oito quadrilhas latino-americanas designadas como terroristas pelos EUA

Fundado nos anos 1980 por Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, é mais uma das grandes máfias mexicanas, com reconhecida capacidade para se infiltrar nas altas esferas do Estado.

Presente em diversos estados do México, disputa com o Cartel de Sinaloa o controle do tráfico de migrantes na fronteira com a Guatemala e já realizou atentados contra funcionários de alto escalão como o atual secretário (ministro) de Segurança, Omar García Harfuch, em 2020.

Formou-se em 2014 em uma prisão do estado venezuelano de Aragua e está ligado a sequestros, roubos, comércio de drogas, prostituição e extorsão. Mais tarde, expandiu seus negócios para a exploração ilegal de ouro em um país que conta com grandes jazidas, e o tráfico de pessoas em meio à onda migratória.

Suas atividades se espalharam para diversos países do continente.

Em 2023, era formado por cerca de 5 mil homens e seu centro de operações era o presídio de Tocorón (Aragua), que acabou sendo ocupado nesse mesmo ano pelas autoridades.

Essa prisão era uma espécie de "resort" com piscina, zoológico, salão de jogos, banco, campo de beisebol e uma discoteca. Embora o governo de Nicolás Maduro garanta que o grupo foi desmantelado, seu chefe, Héctor Guerrero, está foragido.

- Mara Salvatrucha

A MS-13 foi formada em Los Angeles, nos Estados Unidos, na década de 1980. Seus primeiros integrantes chegaram deportados a El Salvador após a guerra civil (1980-1992). Depois se estenderam para Guatemala e Honduras, e transformaram a região em uma das mais violentas do mundo.

Junto com seus arqui-inimigos da gangue Barrio 18, somam dezenas de milhares de membros dedicados a extorsão, assassinatos, mortes sob encomenda e tráfico de drogas.

Dois terços de seus integrantes foram enviados à prisão em El Salvador pelas medidas draconianas do governo de Nayib Bukele, segundo o Insight Crime, que define essa situação como um "golpe quase mortal" contra ambos os grupos.

Nos Estados Unidos, a MS-13 se concentra no comércio de drogas e na extorsão de pequenos negócios e bares clandestinos, detalha o 'think tank'.

- Cartéis Unidos

Opera no estado agroindustrial de Michoacán (oeste do México) e ganhou notoriedade pelo uso de minas antipessoais no combate que trava com o CJNG nessa região. Segundo a agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA), distribui metanfetamina e heroína.

- A Nova Família Michoacana

Fundada em 2006 como A Família Michoacana, este grupo tinha perdido força desde 2014, após o assassinato de seu fundador, Nazario Moreno González, segundo o Insight Crime.

Seus remanescentes se organizaram nos últimos anos como A Nova Família Michoacana e operam atualmente nos estados de Michoacán, Morelos, Guerrero e Estado do México.

Os Estados Unidos asseguram que o grupo trafica metanfetaminas e incursiona no tráfico de fentanil.

- Cartel do Golfo

O Cartel do Golfo chegou a ser um dos grupos criminosos mais temidos do México, mas perdeu influência nos últimos anos e se dividiu em múltiplas facções, uma delas o extinto e sanguinário cartel Los Zetas.

Seu líder, Osiel Cárdenas Guillén, foi deportado em dezembro passado dos Estados Unidos ao México, onde está preso por vários crimes.

Gullén tinha sido condenado em 2010 a 25 anos de prisão pela justiça americana.

Seus sucessores controlam importantes zonas fronteiriças perto do Golfo do México, beneficiando-se do tráfico de migrantes e drogas como cocaína e metanfetamina, segundo o Insight Crime.

- Cartel do Nordeste

É a organização sucessora de Los Zetas, formada por ex-militares de elite. Controla a fronteiriça Nuevo Laredo, no estado de Tamaulipas, principal ponto de travessia para o comércio terrestre entre México e Estados Unidos.

