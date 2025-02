Ao menos 93 corpos são exumados de duas valas comuns na Líbia, diz ONU

"A descoberta alarmante e trágica de valas comuns após batidas em locais de tráfico de pessoas evidencia o grave perigo que os migrantes enfrentam na Líbia", disse a secretária-geral-adjunta de Assuntos Políticos da ONU, Rosemary DiCarlo, em uma reunião do Conselho de Segurança.

Até agora, foram exumados 93 corpos de duas valas comuns recentemente descobertas na Líbia em operações das forças de segurança contra redes do tráfico de pessoas, anunciou a ONU nesta quarta-feira (19).

Em 7 de fevereiro, foi descoberta uma vala comum em uma fazenda em Jikharra, no nordeste da Líbia, e no dia seguinte outra foi encontrada em Kufra, no sudeste, lembrou.