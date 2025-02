WADA diz que teste positivo de Sinner está 'a milhões de quilômetros' de ser doping

O teste positivo do tenista italiano Jannik Sinner está "a milhões de quilômetros de ser um caso de doping", declarou a Agência Mundial Antidoping (WADA) nesta terça-feira (18), quatro dias depois do acordo entre o número 1 do mundo e a entidade para uma suspensão de três meses.

O assessor explicou o modus operandi da agência: "Quando recebemos casos, tentamos examiná-los de um ponto de vista técnico, operacional, e não fazemos isso com medo do que as pessoas ou os políticos vão dizer".

Com dois testes positivos para clostebol realizados em março de 2024, Sinner foi absolvido cinco meses depois pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), que aceitou a alegação do jogador de que a substância proibida foi encontrada em seu organismo sem seu conhecimento e sem qualquer intenção de trapaça.

No entanto, a WADA decidiu levar o caso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) pedindo uma suspensão de dois anos, até que no último sábado retirou seu recurso depois de chegar a um acordo com Sinner, que aceitou uma suspensão de três meses.