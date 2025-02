UE pede que EUA "não caia nas armadilhas russas" sobre a Ucrânia, diz Kallas

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, pediu nesta terça-feira (17) aos Estados Unidos que não caiam nas "armadilhas" russas e considerou que a Rússia tentará dividir os ocidentais nas conversas russo-americanas sobre a Ucrânia em Riade.

"Junto com os ministros europeus de Relações Exteriores, conversei com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, após suas negociações em Riade. A Rússia tentará nos dividir. Não caiamos em suas armadilhas", escreveu ela no X.