Presidente Noboa vence 1º turno das eleições no Equador por 0,2 ponto percentual

O presidente Daniel Noboa, que busca a reeleição no Equador, ficou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições com apenas 0,2 ponto percentual de vantagem sobre a principal adversária, a esquerdista Luisa González, segundo uma apuração que terminou nesta terça-feira (18), em meio a denúncias de fraude.

Uma margem de apenas 19.747 votos separou os dois candidatos, que disputarão o segundo turno em 13 de abril, em um país dividido politicamente, devastado pelo narcotráfico e que enfrenta a pior crise em 50 anos.