Petro denuncia que traficantes planejam matá-lo com mísseis na Colômbia

"Querem disparar um míssil contra o meu avião, que os narcotraficantes compraram e os têm guardado por aí. Não um, mas dois mísseis. Sabemos quem são, mas temos que agir", disse o primeiro presidente de esquerda do país na cerimônia de posse do novo diretor da Polícia Nacional em Bogotá.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou nesta terça-feira (18) um plano de narcotraficantes para assassiná-lo lançando mísseis contra seu avião, em represália pelo enfrentamento do governo às "grandes máfias" do país.

"Por que querem me matar rapidamente? Porque sabem que estamos atrás das grandes máfias da Colômbia", acrescentou Petro, ao assinalar que a guerrilha do ELN é uma dessas grandes organizações.

No conflituoso departamento de Chocó (noroeste), os rebeldes iniciaram nesta terça uma "greve armada", uma ação na qual os insurgentes ameaçam as atividades do comércio, dos transportes e dos governos locais.

A guerrilha assinalou no fim de semana que a proibição de mobilidade da população surge em resposta a uma suposta aliança de "convivência" entre o Exército e o Clã do Golfo, a maior organização do narcotráfico da Colômbia.

O ELN mantém confrontos com membros do Clã do Golfo em Chocó e com dissidentes das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em outras regiões como o Catatumbo, na fronteira com a Venezuela, onde já se registram 63 mortos, nove desaparecidos e quase 52 mil deslocados desde janeiro.