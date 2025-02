ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Israel se retira mas mantém cinco posições 'temporariamente' do sul do Líbano

Funcionários de alto escalão dos governos dos Estados Unidos e da Rússia, incluindo os chefes da diplomacia, se reuniram nesta terça-feira (18) em Riade para restabelecer as relações entre os dois países, que estão no pior nível desde a invasão russa da Ucrânia, em meio aos temores de Kiev e das potências europeias com a aproximação.

A Arábia Saudita, isolada por um tempo após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi na Turquia em 2018, está de volta à arena internacional ao sediar uma reunião de alto nível entre os Estados Unidos e a Rússia, segundo especialistas.

(EUA Emirados conflito Rússia diplomacia Arábia Catar Ucrânia)

=== ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

KFAR KILA:

Israel se retira mas mantém cinco posições 'temporariamente' do sul do Líbano

As tropas israelenses se retiraram nesta terça-feira (18) de suas posições no sul do Líbano, com exceção de "cinco pontos estratégicos", o que permite o retorno dos deslocados às localidades fronteiriças destruídas por mais de um ano de guerra com o movimento pró-Irã Hezbollah.

(Israel Hezbollah conflito Líbano, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Chaves para a queda de popularidade de Lula

A aprovação do presidente Lula caiu este mês ao nível mais baixo em seus três mandatos (24%) em um contexto de inflação e fortalecimento da direita, enquanto o esquerdista ainda não decidiu se buscará a reeleição em 2026.

(Brasil eleições governo economia)

-- EUROPA

VATICANO:

Vaticano afirma que o papa teve 'noite tranquila' no hospital mas cancela compromissos do fim de semana

O papa Francisco, hospitalizado desde sexta-feira por uma infecção respiratória, passou uma "noite tranquila", mas cancelou seus compromissos previstos para o fim de semana, anunciou nesta terça-feira (18) o Vaticano, dando a entender que é pouco provável que receba alta em breve.

(Vaticano religião papa saúde, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

RENNES:

Vítimas de cirurgião pedófilo francês culpam o sistema por se calar: 'Eles sabiam disso e ninguém fez nada'

Um cirurgião francês que será julgado por estuprar ou agredir sexualmente quase 300 pacientes, a maioria crianças, exerceu a profissão por décadas até se aposentar, apesar de uma condenação por pornografia infantil e dos alertas de seus colegas, revela uma investigação da AFP.

(França médicos infância estupro saúde, 1310 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

LONDRES:

Afastado da vida pública, príncipe Andrew completa 65 anos

O príncipe Andrew, afastado da vida pública devido à amizade com o empresário Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual de menores, completa 65 anos nesta quarta-feira (19) no momento em que sua má fama parece se aprofundar após relatos recentes de sua conexão com um suposto espião chinês.

(GB realezam, 570 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos playoffs da Liga dos Campeões

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]