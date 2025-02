Milei viaja aos EUA em meio a escândalo de criptomoeda

O presidente argentino, Javier Milei, viajará a Washington na próxima quinta-feira (20), para participar de uma reunião de cúpula conservadora e se reunir com o empresário Elon Musk e com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, enquanto é investigado em seu país por ter promovido uma criptomoeda.

"O presidente partirá com sua comitiva rumo a Washington a 0h10 local de quinta-feira", informou o porta-voz da Presidência argentina, Manuel Adorni. Nesse mesmo dia, o líder argentino terá duas reuniões na parte da tarde, primeiramente com Musk e depois com Kristalina.