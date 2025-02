Milei é criticado após perguntas combinadas em entrevista sobre escândalo de criptomoeda

O presidente da Argentina, Javier Milei, se viu no centro de uma nova polêmica depois de tentar esclarecer o escândalo envolvendo a criptomoeda $LIBRA, em uma entrevista concedida nesta segunda, 17, ao canal de TV TN. Após a exibição da conversa na televisão, uma versão não editada divulgada na internet revelou que as perguntas foram previamente combinadas pela equipe do veículo com membros da equipe presidencial de Milei.

O apresentador Jonatan Viale comenta em um dos trechos do vídeo que as perguntas da entrevista foram acertadas com Karina Milei, irmã do presidente, com o porta-voz do governo, Manuel Adorni, e Santiago Caputo, um dos conselheiros mais próximos de Milei.