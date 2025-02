Mais de um milhão de pessoas voltaram para casa na Síria, estima ONU

"Desde a queda do regime na Síria, estimamos que 280 mil refugiados sírios e mais de 800 mil pessoas deslocadas dentro do país retornaram para casa", escreveu o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, na rede social X.

No entanto, os primeiros esforços para ajudar a Síria a se recuperar "devem ser mais audaciosos e rápidos, caso contrário, as pessoas partirão novamente: agora é urgente!", acrescentou.

No final de janeiro, Grandi já havia apelado à comunidade internacional para apoiar a reconstrução da Síria e facilitar o retorno de milhões de refugiados e deslocados para suas casas.

"Levantem as sanções, impulsionem a reconstrução. É preciso fazer isso agora, no início da transição, estamos perdendo tempo", declarou em uma coletiva de imprensa em Ancara, após retornar da Síria e do Líbano e antes de chegar à Jordânia.

Uma coalizão rebelde liderada pelo grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS) tomou o poder em Damasco após derrubar Bashar al Assad em 8 de dezembro passado.