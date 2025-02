Lula telefona para Macron e defende solução para guerra na Ucrânia que envolva Zelenski e Putin

"Expressei minha preocupação com o cenário internacional e reafirmei o compromisso do Brasil com a promoção da paz e a defesa da democracia. Nós dois reconhecemos a importância de uma solução para a guerra na Ucrânia que inclua a participação de todas as partes envolvidas no conflito", afirmou Lula, em relato nas redes sociais.

A manifestação de ambos ocorre no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lidera diálogos diretos com Putin e fomenta negociações para encerrar a guerra, sem que a Ucrânia esteja diretamente envolvida nas conversas.

Do lado americano, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, chefiou a delegação ao lado do conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, e o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Do lado russo, o ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov, chefiou a comitiva com Yuri Ushakov, conselheiro de política externa de Vladimir Putin e Kirill Dmitriev, chefe do fundo soberano da Rússia.

Eles anunciaram a criação de uma equipe de alto nível para negociar a paz na Ucrânia. Moscou afirmou que há "desejo mútuo" de iniciar negociações de paz. Washington ressaltou que ambos os lados devem oferecer concessões para um acordo. Eles também exploraram a possibilidade de um encontro entre Trump e Putin.

No ano passado, Lula desautorizou o engajamento de representantes do governo brasileiro em discussões sobre paz que não levassem em consideração os argumentos dos dois lados em guerra. A preocupação era com a tentativa ocidental de isolar a Rússia e Vladimir Putin.