Lula fará visita de Estado à França em junho

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Vamos trabalhar para que a COP de Belém", que acontece em novembro no Pará, "seja um sucesso e juntos tenhamos várias iniciativas em favor do clima, da biodiversidade, dos oceanos, da democracia, e do desenvolvimento econômico e agrícola", acrescentou Macron.