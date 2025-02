Juíza rejeita pedido para bloquear acesso de Musk a dados de cidadãos dos EUA

Uma juíza dos Estados Unidos rejeitou, nesta terça-feira (18), um pedido para bloquear temporariamente Elon Musk e seu Departamento de Eficiência Governamental (Doge) de demitir funcionários federais e acessar dados dos contribuintes.

Catorze estados governados por democratas entraram com uma ação na semana passada contestando a autoridade de Musk, mas a juíza distrital Tanya Chutkan negou o pedido, sem, no entanto, se pronunciar sobre o mérito do caso.