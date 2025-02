João Fonseca perde para Muller e se despede do Rio Open na 1ª rodada

O brasileiro João Fonseca se despediu na primeira rodada do Rio Open, principal torneio de tênis da América do Sul, ao perder para o francês Alexandre Muller nesta terça-feira (18), segundo dia da competição.

Dois dias depois de se tornar um dos dez mais jovens campeões da história do circuito, ao vencer o torneio ATP 250 de Buenos Aires, o jovem carioca de 18 anos não resistiu à solidez e experiência do francês de 28 anos no saibro do Jockey Club.