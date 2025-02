Howard Lutnick é confirmado como secretário de Comércio americano

Lutnick é amigo e defensor da política tarifária do presidente Donald Trump, e sua confirmação era esperada.

Senadores dos Estados Unidos aprovaram nesta terça-feira a nomeação do empresário Howard Lutnick como secretário de Comércio, por 51 votos a 45.

Antes de ser nomeado, Lutnick era diretor-geral do banco de investimentos Cantor Fitzgerald. Ele defende a necessidade de impor direitos de aduana aos produtos que entram nos Estados Unidos.

Durante sua audiência perante o comitê de finanças do Senado, em janeiro, Lutnick disse que a maior economia do mundo deveria ser "mais bem tratada por seus parceiros", e defendeu "um enfoque país por país", em vez de por produto. Também descartou que as tarifas aduaneiras vão aumentar a inflação.

Lutnick será o principal estrategista da política comercial americana, uma vez que, por decisão de Trump, o representante comercial dos Estados Unidos (USTR), responsável pelas tarifas, foi colocado em segundo plano.

els-bys/ube/erl/lb