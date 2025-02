Homem vandaliza Pedra dos 12 Ângulos em Cusco

Um cidadão peruano aparentemente alcoolizado vandalizou nesta terça-feira, em Cusco, a Pedra dos 12 Ângulos, de 500 anos de antiguidade, uma das obras mais famosas dos incas, denunciaram autoridades peruanas.

Segundo a polícia, o homem supostamente atacou com um martelo a pedra, que faz parte do patrimônio cultural do Peru. Segundo o Ministério da Cultura, fragmentos se desprenderam da rocha.