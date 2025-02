FIA quer mais paradas nos boxes do GP de Mônaco para que corrida tenha mais emoção

"Com o objetivo de tornar a corrida do Grande Prêmio de Mônaco mais interessante, a comissão (de Fórmula 1) discutiu propostas de regulamentos específicos para Mônaco", disse a FIA num comunicado.

O regulamento atual impõe uma parada por corrida às equipes, obrigando-as a utilizar dois tipos diferentes de pneus.

O traçado sinuoso de Mônaco e o tamanho dos carros atuais tornam quase impossíveis ultrapassagens nesse circuito urbano de 3,4 quilômetros.

A prova, uma das mais prestigiadas do Mundial de F1, costuma sofrer com a falta de emoção, como no ano passado, quando os dez primeiros terminaram na mesma ordem da largada.