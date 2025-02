EUA demitem 10 mil servidores federais em uma semana

Ofensiva de Donald Trump e de Elon Musk para reduzir a burocracia do Estado atinge setores como Energia, Educação, Saúde e Serviço Florestal.A campanha do presidente Donald Trump e de seu conselheiro Elon Musk para reduzir radicalmente o tamanho da burocracia dos EUA se intensificou nesta sexta-feira (14/02). Ao menos 10 mil trabalhadores de diversas áreas da administração federal, desde a gestão de terras federais até o cuidado de militares veteranos, foram demitidos na última semana. Trabalhadores de Departamentos como o do Interior, Energia, Assuntos de Veteranos, Agricultura e Saúde tiveram seus empregos encerrados em uma iniciativa que até agora tem como alvo principal – mas não exclusivamente – funcionários em período probatório em seu primeiro ano de trabalho, que possuem menos proteções trabalhistas. Algumas agências foram praticamente fechadas, como o órgão independente de fiscalização Escritório de Proteção Financeira ao Consumidor, onde os cortes também atingiram trabalhadores com contratos de prazo fixo. O Serviço de Receita Interna (IRS), responsável pela arrecadação de impostos, também está se preparando para demitir milhares de trabalhadores na próxima semana, uma medida que pode restringir os recursos antes do prazo de 15 de abril para os americanos declararem impostos de renda. As demissões, relatadas pelas agências de notícias Reuters, Associated Press e pela imprensa americana, somam-se aos cerca de 75.000 trabalhadores que aceitaram uma indenização oferecida por Trump e Musk para que deixassem voluntariamente seus cargos, de acordo com a Casa Branca. Isso equivale a cerca de 3% dos 2,3 milhões de servidores empregados nos EUA. Trump argumenta que o governo federal é muito inchado e que muito dinheiro é perdido com desperdício e fraude. O governo federal tem cerca de 36 trilhões de dólares em dívidas (R$ 206 trilhões) e registrou um déficit de 1,8 trilhão de dólares (R$ 10,3 trilhões) no ano passado. Há um consenso bipartidário sobre a necessidade de uma reforma na burocracia do Estado americano, mas os democratas dizem que Trump está invadindo a autoridade constitucional do Legislativo sobre os gastos federais. Já os republicanos, do partido do presidente, que controlam ambas as câmaras do Congresso, têm apoiado amplamente as medidas. Críticos questionaram a abordagem contundente de Musk, que acumula influência na presidência de Trump. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na sexta-feira, minimizou essas preocupações, comparando o Departamento de Eficiência Governamental de Musk a uma auditoria financeira. "Essas são pessoas sérias, e estão indo de agência em agência, fazendo uma auditoria, procurando as melhores práticas", disse ele ao canal Fox Business Network. "Fui traído pelo meu país" À medida que os avisos de demissão começaram a ser enviados de agência em agência nesta semana, funcionários federais ficaram atordoados ao serem informados de que seus serviços não eram mais necessários. "Fiz muito pelo meu país e, como veterano que serviu, sinto que fui traído pelo meu país", disse Nick Gioia, que serviu no Exército e trabalhou para o Departamento de Defesa por 17 anos antes de ingressar no Serviço de Pesquisa Econômica do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em dezembro, apenas para ser demitido na noite de quinta-feira. "Não sinto que isso tenha a ver com os trabalhadores federais, sinto que isso é apenas um jogo", disse Gioia, que mora em Elizabethtown, Kentucky, e tem um filho com epilepsia. "Ficar aqui e ver pessoas como Musk tuitando como se estivesse fazendo um ótimo trabalho, ele não percebe o que está fazendo com a vida das pessoas." "Isso foi um corte brutal e indiscriminado", disse Nicholas Detter, que trabalhava no Kansas como especialista em recursos naturais, ajudando agricultores a reduzir a erosão do solo e da água, até ser demitido por e-mail na noite de quinta-feira. Ele disse que parecia não haver consideração sobre como os funcionários e os agricultores e pecuaristas que ele ajudava seriam afetados. "Nada disso foi feito de forma cuidadosa ou planejada", afirmou. Além disso, muitos dos afetados dizem que já haviam aceitado a oferta anterior de demissão voluntária, sob a qual deveriam continuar recebendo salário até 30 de setembro caso concordassem em sair. A Casa Branca não respondeu a perguntas sobre por que pessoas que haviam aceitado o acordo de saída ainda assim estavam recebendo avisos de demissão. Departamentos cortam ao menos 10 mil vagas Cerca de 1.200 a 2.000 trabalhadores do Departamento de Energia foram demitidos, incluindo 325 da Administração Nacional de Segurança Nuclear, que supervisiona o arsenal nuclear, disseram fontes à Reuters na sexta-feira. Mas essas demissões foram "parcialmente revogadas" para reter trabalhadores essenciais de segurança nuclear. Outros 2.300 funcionários foram dispensados do Departamento do Interior, que gerencia mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de terras públicas, incluindo mais de 60 parques nacionais, bem como os programas de arrendamento de petróleo e gás onshore e offshore do país, informou a Reuters. No Serviço Florestal dos EUA, 3.400 trabalhadores foram demitidos, quase 10% de sua força de trabalho, segundo o jornal americano Politico. Outros 1.000 foram demitidos do Serviço de Parques Nacionais Além disso, foram desligados funcionários de duas agências de pesquisa do Departamento de Agricultura e de uma agência de empréstimos agrícolas. Já os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estão cortando quase 1.300 trabalhadores, ou um terço de sua equipe, informou a agência de notícias Associated Press. Mais de 1.000 trabalhadores foram demitidos do Departamento de Serviços aos Veteranos, que fornece saúde e outros benefícios a milhões de ex-militares. Os cortes incluíram pesquisadores que trabalhavam em tratamentos contra o câncer, dependência de opioides, próteses e exposição a queimadas, disse a senadora democrata Patty Murray. Dezenas ainda foram demitidos do Departamento de Educação, incluindo especialistas em educação especial e funcionários de auxílio estudantil, segundo um sindicato que representa trabalhadores da agência. A Administração de Pequenas Empresas também foi afetada. Funcionários do Escritório de Gestão de Pessoal, que supervisiona as contratações federais, se reuniram com agências na quinta-feira, aconselhando-as a demitir seus funcionários recentemente contratados que não possuíam proteções completas de emprego. A velocidade e a amplitude do esforço de Musk têm produzido crescente frustração entre alguns dos assessores de Trump devido à falta de coordenação, incluindo a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles. Processos judiciais contra Musk Além das reduções de empregos, Trump e Musk tentaram eliminar as proteções do serviço civil para funcionários de carreira, congelaram a maior parte da ajuda externa dos EUA e tentaram fechar algumas agências governamentais, como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e o Escritório de Proteção Financeira ao Consumidor, responsável pela proteção do consumidor contra bancos, cobradores de dívidas e outras empresas do setor financeiro. Três juízes federais que supervisionam casos de privacidade contra o Departamento de Eficiência Governamental vão avaliar se a equipe de Musk deve ter acesso aos sistemas de pagamento do Departamento do Tesouro e a dados potencialmente sensíveis em agências de saúde, proteção ao consumidor e trabalho dos EUA. Musk enviou membros da sua equipe para pelo menos 16 agências governamentais, onde eles obtiveram acesso a sistemas de computador com informações pessoais e financeiras, e mandaram os trabalhadores para casa. gq (Reuters, AP, ots)