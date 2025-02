Desabamento em mina de cobre deixa sete mortos no Cazaquistão

Sete pessoas morreram no Cazaquistão no desabamento de uma mina da empresa Kazakhmys, maior produtora de cobre no país da Ásia Central, informaram os serviços de emergência.

O desabamento aconteceu na tarde de segunda-feira, quando os trabalhadores estavam a mais de 640 metros de profundidade. A mina iniciou as operações em 2006 para a extração de sulfeto de cobre.