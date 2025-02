Candidato sofre infarto e adversária salva sua vida no Uruguai

"Ela o manteve com vida até a chegada da ambulância, que o levou até o CTI (centro de cuidados intensivos) do hospital mais próximo. Felizmente, Méndez Benia recobrou a consciência e está lúcido. Desejamos uma rápida recuperação!", escreveu Ojeda, junto a fotografias dos dois candidatos.

O Uruguai, um país com 3,4 milhões de habitantes, celebrará no domingo, 11 de maio, eleições nos 19 departamentos e 127 municípios do país.

As eleições marcarão o fim do ciclo eleitoral que começou em junho de 2024 com as internas partidárias, continuou em outubro com as eleições presidenciais e legislativas e, em novembro, com o segundo turno no qual o esquerdista Yamandú Orsi foi eleito presidente.