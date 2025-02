Bayern arranca empate no fim contra Celtic (1-1) e se garante nas oitavas da Champions

O Bayern de Munique conquistou nesta terça-feira (18) a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, ao empatar com o Celtic de Glasgow (1-1) com um gol nos últimos instantes do canadense Alphonso Davies (90'+4), após uma vitória no jogo de ida (2-1). Na disputa por uma vaga nas quartas de final da principal competição europeia de clubes, cuja final será disputada no dia 31 de maio, em Munique, os jogadores comandados pelo técnico Vincent Kompany vão enfrentar o Bayer Leverkusen ou o Atlético Madrid (o sorteio será na sexta-feira), com o jogo de volta a ser disputado fora de casa.

O Celtic abriu o placar com Nicolas Kühn (63') no segundo tempo. Desde então, o clima na Allianz Arena foi de aflição até os acréscimos, quando Davies aproveitou um rebote do goleiro Kasper Schmeichel em uma cabeçada de Leon Goretzka para marcar o gol de empate.