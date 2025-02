Ataques paramilitares provocam mais de 200 mortes no Sudão

Mais de 200 civis morreram nos últimos três dias em ataques cometidos por paramilitares em duas localidades no sul do Sudão, afirmou nesta terça-feira um grupo de advogados pró-democracia.

Os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) "atacaram civis não armados em zonas sem presença militar" nas localidades de Al Kadaris e Al Khelwat, no estado de Nilo Blanco, declarou este grupo de advogados que documenta as violações de direitos humanos desde o início da guerra entre o Exército e paramilitares no Sudão.