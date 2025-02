Anglo American deixa mercado de níquel e venderá suas explorações no Brasil

A gigante britânica de mineração Anglo American anunciou nesta terça-feira um acordo para vender seu negócio de níquel no Brasil para uma filial da MMG Limited, grupo formado majoritariamente por fundos chineses, por um valor que pode chegar a 500 milhões de dólares (2,85 bilhões de reais).

"A venda do nosso negócio de níquel marca outro passo importante na simplificação do nosso portfólio para criar negócios mais valiosos em cobre, minério de ferro de primeira qualidade e nutrientes agrícolas", disse Duncan Wanblad, diretor-executivo do grupo, em um comunicado.