Zelenski viaja aos Emirados Árabes, possível local para negociações de paz com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, encontrou-se com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, em Abu Dhabi, nesta segunda-feira, 17. A reunião acontece em um período em que cresce o ímpeto para potenciais negociações de paz que coloquem fim à guerra da Rússia no país.

Os Emirados Árabes Unidos são cogitados como um possível local para negociações de paz, dada a grande população de expatriados russos e ucranianos desde o início do conflito e devido ao trabalho do país nas trocas de prisioneiros. Zelenski, no entanto, não foi convidado para as conversas entre Estados Unidos e Rússia em busca do acordo.