Sheinbaum volta a contestar Google e afirma que empresa não pode renomear Golfo de México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, voltou a contestar o Google nesta segunda-feira, 17, durante a entrevista coletiva diária Mañanera, afirmando que a plataforma não tem o direito de renomear o Golfo de México como Golfo da América. Segundo Sheinbaum, a empresa precisa respeitar os limites territoriais reconhecidos internacionalmente e restringir essa nomenclatura apenas à plataforma continental dos Estados Unidos, conforme estabelecido pelo decreto do presidente Donald Trump.

"Como não concordamos com isso, o Dr. Ramón de la Fuente enviou uma nova carta. Em sua resposta à sua carta de 10 de fevereiro de 2025. A ordem executiva 1.417, assinada pelo presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro, refere-se exclusivamente a uma porção delimitada do Golfo do México e que a carta diz para tomar todas as medidas apropriadas para renomear o Golfo da América. É a área da plataforma continental dos Estados Unidos", declarou Sheinbaum.