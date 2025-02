Sheinbaum confirma ida de secretária de Economia do México aos EUA para reuniões bilaterais

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou nesta segunda-feira, 17, durante a coletiva de imprensa diária Mañanera, que a secretária de Economia do país viajará nesta semana aos Estados Unidos para reuniões com autoridades norte-americanas.

"Esta semana, estamos esperando que se reúnam a secretária de Economia com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Ela viajará a Washington e está para ser confirmada a reunião de segurança", declarou Sheinbaum.