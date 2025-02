Semana é crítica com reunião dos EUA e Rússia sobre Ucrânia após choque para Europa em Munique

O futuro da Ucrânia está em jogo enquanto autoridades americanas vão à Arábia Saudita para iniciar negociações diretas com Moscou sobre o fim da guerra, deixando Kiev e seus aliados europeus em busca de uma estratégia para sua própria segurança.

A França convocou uma reunião de emergência de líderes europeus em Paris depois que o continente ficou atordoado com seu primeiro encontro com a equipe de Trump na Conferência de Segurança de Munique no fim de semana. Líderes europeus ficaram surpresos quando autoridades do alto escalão dos EUA, incluindo o vice-presidente JD Vance, criticaram duramente as nações europeias, deram sinais mistos sobre apoio a Kiev e sugeriram que a Europa não estaria à mesa para negociações sobre a Ucrânia.