FRANÇA UCRÂNIA REUNIÃO: Líderes europeus se reúnem em Paris para enfrentar as políticas dos EUA sobre a Ucrânia

O papa Francisco, internado desde sexta-feira (14) em Roma por uma bronquite, apresenta "uma situação clínica complexa", anunciou nesta segunda-feira (17) o Vaticano, o que sugere que a hospitalização do pontífice de 88 anos será prolongada

As principais autoridades diplomáticas da Rússia e dos Estados Unidos se reunirão na terça-feira (18) na Arábia Saudita para "restabelecer" as relações entre os dois países, preparar as negociações sobre a Ucrânia e planejar um possível encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump.