Os casos Pelicot e Le Scouarnec, dois julgamentos 'fora do comum' na França

O julgamento na França de Joël Le Scouarnec, acusado de estuprar ou agredir sexualmente quase 300 pacientes, apresenta algumas semelhanças com outro processo "fora do comum" que chocou o mundo: o caso dos estupros em série de Gisèle Pelicot.

Nos dois casos, a questão da submissão química e das agressões quando a vítima ou as vítimas estavam "inconscientes" estará no centro das discussões.

A duração é similar ao processo de Dominique Pelicot e outros 50 acusados por violentar Gisèle Pelicot, que ocorreu de 2 de setembro a 20 de dezembro de 2024. A justiça considerou ambos "fora do comum".

No caso de Joël Le Scouarnec, "trata-se de um homem que é um pervertido e um cirurgião pediátrico", por isso as vítimas estavam "sedadas pela anestesia", afirma Cécile de Oliveira, advogada das vítimas.

"De um lado, temos uma pessoa adulta que foi drogada (...) por seu marido. D outro, estamos em um ambiente hospitalar, com crianças que sofreram abusos quando acordaram ou depois", acrescenta.

Segundo Francesca Satta, outra advogadas das vítimas do cirurgião, os casos são "totalmente únicos".

Outro ponto em comum é que os principais acusados deixaram rastros dos crimes: Pelicot registrou em vídeo as agressões, enquanto Le Scouarnec as anotou em cadernos, evidências cruciais das investigações.

No caso do cirurgião, "temos textos que são obra do acusado. A partir deste ponto de vista, pode haver algumas semelhanças, embora continuem sendo casos diferentes", aponta Thibaut Kurzawa, um dos advogados de defesa.

