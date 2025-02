Onda de calor sufoca o Rio de Janeiro às vésperas do Carnaval

Moradores e turistas do Rio de Janeiro sofrem nesta segunda-feira (17) com temperaturas superiores a 40 ºC, em meio aos festejos pré-Carnaval que reúnem multidões nas ruas, colocando as autoridades municipais em alerta.

Diversas regiões do Brasil estão enfrentando uma onda de calor nos últimos dias. No fim de semana, as praias do Rio se encheram de banhistas que buscavam se refrescar, enquanto a escola de samba Beija-Flor cancelou um ensaio programado para ocorrer em Copacabana.