Número de mortos por graves enchentes no leste dos EUA sobe para 13

Pelo menos 13 pessoas morreram no leste dos Estados Unidos, 11 delas apenas no estado de Kentucky, devido a graves enchentes que ocorrem há dias e que também já deixaram vários desaparecidos, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (17).

"Podemos confirmar 11 mortes devido a este incidente climático", disse o governador de Kentucky, Andy Beshear, em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, fornecendo um balanço com dois mortos a mais do que o saldo do estado no domingo.