Joël Le Scouarnec, cirurgião solitário e pedófilo em série

Com uma personalidade "particularmente atípica", o ex-cirurgião Joël Le Scouarnec, 74 anos, conseguiu esconder durante décadas suas parafilias, o que o levou a abusar sexualmente de cerca de 300 pacientes, a maioria crianças.

Ele se casou e teve três filhos entre 1980 e 1987. Mas, por trás da imagem de uma família sem problemas, o casamento ficou cada vez mais tenso à medida que as tendências pedófilas do médico aumentavam.

Nos vários hospitais do oeste da França onde trabalhou, a maioria de seus antigos colegas o descreveu como um homem "discreto" e um médico "competente", que nunca levantou dúvidas, exceto para dois deles.

"Joël está possuído pelo diabo (...) e não suspeita de nada", disse ao Le Télégramme em 2019 sua agora ex-esposa, de quem se separou no início dos anos 2000 e se divorciou em 2023.

Le Scouarnec mudou de hospital em diversas ocasiões por vários motivos: conflitos com colegas, oposição à compra de uma clínica por um grupo de "financistas", fechamento de seu departamento etc.

Fora do hospital, ficava isolado. Em sua casa, colecionava dezenas de bonecas, com as quais praticava atos sexuais, e tirava fotos e vídeos de suas práticas, que também eram zoofílicas, escatológicas e sadomasoquistas.

Segundo suas declarações, citadas pela acusação, o réu explorou "o que há de mais sórdido, de mais sinistro" e se entregou "ao mundo da pedofilia", acreditando ser intocável.