Hamas deve transferir 4 corpos de pessoas sequestradas para Israel

Espera-se que o Hamas transfira quatro corpos de pessoas sequestradas no dia 7 de outubro de 2023 para Israel nesta quinta-feira, 20, segundo informações do repórter Barak Ravid, da Axios, publicadas no X.

Um alto funcionário israelense familiarizado com o assunto afirmou nesta segunda-feira que esta é mais uma etapa do acordo de reféns, o qual estipula que no 33º dia do cessar-fogo o Hamas transferirá para Israel os corpos de quatro dos oito reféns confirmados mortos.