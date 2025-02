Gigante tecnológico chinês Tencent testa modelo próprio de IA, associado ao DeepSeek

Nesta segunda-feira, o Tencent informou que alguns usuários de seu chatbot Yuanbao poderão usar tanto o DeepSeek quanto seu novo modelo de IA, "Hunyuan Thinker".

"Graças a estes dois modelos com raciocínio profundo, a resposta às perguntas é mais profissional [...] e as respostas parecem mais humanas", avaliou o grupo em um comunicado.

Radicado em Shenzhen, no sul da China, o Tencent é proprietário do aplicativo de mensagens, rede social e pagamentos on-line WeChat, onipresente no país. É, além disso, um peso-pesado no setor de videogames e na difusão de vídeos por streaming.