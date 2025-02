Fórmula 1 comemora 75 anos com evento de apresentação inédito

A Fórmula 1 sonha alto em seu 75º aniversário: as dez equipes do Mundial vão apresentar seus carros para a temporada 2025 em conjunto, em um evento inédito na próxima terça-feira (18), em Londres, com a presença de estrelas da categoria como o piloto britânico Lewis Hamilton, em sua primeira aparição pública oficial com a Ferrari. Cerca de 15 mil espectadores na O2 Arena na capital britânica, convidados "muito especiais" e a promessa de uma cerimônia "espetacular' transmitida ao vivo nas redes sociais e canais de televisão: com o objetivo de aproximar os fãs do esporte, a F1 optou por organizar um grande evento para dar início à temporada.

Embora poucos detalhes da cerimônia tenham vazado, a apresentação poderá não revelar exatamente os carros reais que vão disputar os 24 Grandes Prêmios do calendário, mas apenas a parte exterior dos mesmos. Algumas escuderias estão planejando mostrar o verdadeiro carro em outros eventos, como já fizeram Williams e McLaren, mas sem a pintura definitiva. Até agora, as equipes apresentavam seus carros de forma independente, em muitos casos em eventos fechados.

"Este show é uma oportunidade fantástica para os fãs de todas as idades de descobrir de perto o incrível espetáculo que é a Fórmula 1", declarou em novembro o chefe da F1, Stefano Domenicali. Esta nova geração da F1 promovida pelo grupo americano Liberty Media, dono dos direitos comerciais desde 2017, busca atingir um público mais feminino e mais jovem. - Mudanças no grid -

Só duas escuderias mantiveram a mesma dupla de pilotos do ano passado: a McLaren, com o britânico Lando Norris, atual vice-campeão mundial, e o australiano Oscar Piastri; e a Aston Martin, com o espanhol Fernando Alonso e o canadense Lance Stroll. A chegada de Hamilton à Ferrari, que manteve o monegasco Charles Leclerc, é a grande mudança do grid de 2025, que terá um brasileiro pela primeira vez desde 2017: Gabriel Bortoleto, de 20 anos, será piloto da Sauber. O holandês Max Verstappen, atual tetracampeão mundial, continua na Red Bull, mas agora será companheiro do neozelandês Liam Lawson, ex-piloto da Racing Bulls.