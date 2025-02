Família de Schumacher recorre da sentença em caso de chantagem

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 não é visto em público desde seu acidente no final de 2013 na estação de esqui de Meribel, na França, que lhe causou uma lesão cerebral grave.

No dia 12 de fevereiro, um tribunal alemão considerou um homem de 53 anos e seu filho culpados de tentar chantagear a família de Michael Schumacher, ameaçando publicar fotos e vídeos do ex-piloto se eles não recebessem US$ 15,5 milhões (cerca de R$ 88,5 milhões pela cotação atual).