ELN anuncia 'greve armada' no noroeste da Colômbia em plena crise de violência

O grupo guerrilheiro ELN declarou uma "greve armada" que entrará em vigor a partir de terça-feira no departamento colombiano de Chocó (noroeste), onde a população ficará confinada por ordem do grupo armado, denunciaram autoridades locais, ao pedir ações do governo central nesta segunda-feira (17).

"Haverá uma paralisação armada no departamento de Chocó nas próximas 72 horas (...). Isso significa que não haverá transporte, significa que não haverá trânsito nas vias públicas", as aulas serão suspensas em várias localidades rurais e áreas urbanas onde a guerrilha exerce influência, disse nesta segunda-feira a governadora de Chocó, Nubia Córdoba, em entrevista à La FM.