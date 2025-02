Diplomatas da Rússia e EUA se reunirão em Riad para 'restabelecer' as relações

As principais autoridades diplomáticas da Rússia e dos Estados Unidos se reunirão na terça-feira (18) na Arábia Saudita para "restabelecer" as relações entre os dois países, preparar as negociações sobre a Ucrânia e planejar um possível encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump.

As relações entre os dois países estão praticamente congeladas há quase três anos. O encontro acontecerá poucos dias antes do aniversário de três anos da invasão russa da Ucrânia e foi organizado após uma conversa telefônica do presidente americano, Donald Trump, com seu homólogo russo, Vladimir Putin, na semana passada.

A decisão de Trump de telefonar para Putin na semana passada e proclamar o início de negociações para acabar com a guerra provocou mal-estar na Europa e no governo ucraniano.

A iniciativa gera o temor em Kiev de que Washington deixará a Ucrânia desamparada.

As potências europeias, que ficaram de fora das conversas entre Rússia e Estados Unidos, se reúnem nesta segunda-feira em Paris com o objetivo de definir uma resposta comum para garantir a segurança do Velho Continente.

Lavrov afirmou que os líderes europeus não têm espaço nas futuras negociações porque buscam "continuar com a guerra" na Ucrânia.

Marco Rubio indicou no domingo que não havia "nada" definido sobre as conversações entre Rússia e Estados Unidos. Ele destacou que "um processo de paz não é questão de uma reunião". Além disso, afirmou que quando começarem as "verdadeiras negociações", a Ucrânia deveria "estar envolvida".

O Kremlin, por sua vez, declarou há alguns dias que, em caso de negociações sobre o futuro da Ucrânia, Kiev participaria "de uma maneira ou de outra".

Putin exige que a Ucrânia ceda quatro regiões do leste e do sul de seu território, além da península da Crimeia, que Moscou anexou em 2014, e que desista do processo de adesão à Otan. As condições são rejeitadas categoricamente por Kiev.

Além disso, a Rússia deseja que Washington se comprometa a impedir que qualquer país da ex-União Soviética possa entrar para a Otan.

Moscou também pede que a organização retire suas tropas e armamentos dos Estados que aderiram à aliança atlântica após maio de 1997, o que inclui os países bálticos e a Polônia, vizinhos da Rússia, assim como Romênia e Bulgária, na costa do Mar Negro.

Otan e Estados Unidos rejeitaram as exigências em janeiro de 2022 e, um mês depois, Moscou invadiu a Ucrânia.