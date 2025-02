Desabamento deixa 10 mortos no Cairo

Dez pessoas morreram e oito ficaram feridas no desabamento de um prédio na área metropolitana do Cairo, a capital do Egito, informou a imprensa estatal.

Várias ambulâncias foram enviadas ao bairro popular de Kerdasa, onde as equipes de emergência procuravam moradores sob os escombros, informou o jornal Al Akhbar Al Youm.