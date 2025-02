Barcelona vence Rayo Vallecano (1-0) e toma liderança do Real Madrid

O Barcelona tomou a liderança do Real Madrid nesta segunda-feira (17) após uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano em Montjuic, no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com este triunfo, o time catalão agora se iguala em pontos a seu maior rival, com 51, mas a diferença de 11 gols no saldo a seu favor coloca o time catalão no topo da tabela de LaLiga.