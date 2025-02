Ataque deixa sete mortos em cidade do Equador assombrada pelo narcotráfico

Sete pessoas morreram em um ataque armado em Guayaquil, cenário de disputas pelo poder entre grupos do narcotráfico que aterrorizam o Equador, anunciou a polícia nesta segunda-feira (17).

Vídeos do ataque, que mostram corpos caídos na rua, circularam nas redes sociais. Segundo Tuston, o crime ocorreu no norte de Guayaquil, um porto estratégico para a saída de cocaína para os Estados Unidos e a Europa, e onde há uma disputa violenta entre grupos criminosos.

"As pessoas que morreram pertencem a diferentes organizações criminosas", o que pode resultar em represálias, alertou o comandante policial. As vítimas estavam reunidas do lado de fora de uma mercearia quando foram atingidas por motoqueiros, segundo a imprensa local.

Guayaquil é a capital de Guayas, uma das sete províncias do país onde vigora desde janeiro o estado de exceção, como medida para conter a violência.

A guerra do narcotráfico elevou os homicídios de 6 a cada 100 mil habitantes em 2018 para 38 em 2024, passando pelo recorde de 47 em 2023.