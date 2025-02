Após lesão na Ausrália, Djokovic retorna com vitória nas duplas em Doha

O tenista sérvio Novak Djokovic retornou às quadras nesta segunda-feira (17), três semanas depois da lesão na semifinal do Aberto da Austrália, jogando em dupla com o espanhol Fernando Verdasco no ATP 500 de Doha.

Ao lado de Verdasco, Djokovic, recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda que o obrigou a abandonar o duelo com Alexander Zverev em Melbourne, venceu a dupla formada pelo cazaque Alexander Bublik e o russo Karen Khachanov em dois sets, com um duplo 6-1, em 48 minutos.