Tumulto em estação de trem deixa pelo menos 18 mortos em Nova Délhi

Pelo menos 18 pessoas morreram durante um tumulto em uma estação de trem em Nova Délhi no sábado (15), quando fiéis corriam para pegar trens para participar do maior evento religioso do mundo, disseram fontes médicas.

A peregrinação hindu Kumbh Mela leva milhões de fiéis a cada 12 anos para Prayagraj, uma cidade no norte da Índia, onde eles se banham na confluência dos rios sagrados Ganges e Yamuna para limpar seus pecados.