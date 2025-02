Trump diz que Zelensky e Putin querem acabar rápido com guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar neste domingo que as negociações com a Rússia para o fim da guerra com a Ucrânia estão avançando e que ambos países do Leste Europeu querem o fim do conflito. "Estamos tentando fazer as pazes com a Rússia, Ucrânia, e estamos trabalhando muito duro nisso", disse Trump a jornalistas na Flórida após acompanhar um evento automobilístico.

As declarações do presidente norte-americano ocorrem em meio à ida de autoridades do alto escalão do seu governo para a Arábia Saudita para conversas diretas com homólogos russos sobre um acordo para o fim da guerra. As tratativas em Riad serão lideradas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. O conselheiro de segurança nacional, Michael Waltz, e o enviado especial, Steve Witkoff, também devem participar da delegação americana. Não há informações se a Ucrânia ou se líderes europeus vão participar das tratativas.