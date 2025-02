Rubio diz que não há nada concreto sobre conversas com a Rússia

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, reduziu neste domingo as expectativas sobre as próximas conversas com autoridades da Rússia para encerrar a guerra de quase três anos com a Ucrânia.

Durante sua campanha, o presidente Donald Trump afirmou que encerraria a guerra em um dia se conseguisse se reeleger, mas Rubio disse em entrevista ao canal CBS que "não será fácil" resolver o conflito.