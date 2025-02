Netanyahu: 'Estamos trabalhando com Trump em total cooperação e coordenação em Gaza'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que está trabalhando com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em total cooperação e coordenação no conflito na Faixa de Gaza, em coletiva de imprensa neste domingo. A fala aconteceu após o encontro do israelense com o Secretário de Estado americano, Marco Rubio.

"Agradeço aos Estados Unidos por assegurar a soltura de mais reféns. Israel está determinado a alcançar os objetivos da guerra em Gaza", disse ao mencionar a necessidade de eliminar a capacidade militar do Hamas e do Hezbollah. "Trump é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca".