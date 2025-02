Netanyahu diz que transferência de palestinos é 'único plano viável' para Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sinalizou neste domingo que seguirá com a proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, de transferir a população palestina para fora de Gaza e reconstruí-la sob o controle dos Estados Unidos. Netanyahu disse que a proposta é "o único plano viável para permitir um futuro diferente" para Gaza.

Netanyahu disse que toda a emigração de Gaza deve ser "voluntária", mas grupos de direitos humanos argumentam que o plano equivale a coerção, dada a vasta destruição do território. Netanyahu declarou ainda que ele e Trump têm uma "estratégia comum" para Gaza. Repetindo Trump, ele disse que "os portões do inferno se abrirão" se o Hamas não libertasse dezenas de reféns restantes sequestrados no ataque do grupo militante ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra de 16 meses.