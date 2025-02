Homem trans é torturado e morto no estado de Nova York

O corpo da vítima, identificada como Sam Nordquist, de 24 anos, foi encontrado em 13 de fevereiro em um campo perto de Canandaigua, no condado de Ontário, estado de Nova York.

Um homem transgênero foi assassinado no estado de Nova York, nordeste dos Estados Unidos, depois de ter sofrido semanas de torturas e pelo menos cinco suspeitos foram presos pelo crime, informou a polícia.

O Escritório do Médico Legista do condado de Monroe fará a autópsia para confirmar a causa da morte de Sam.

A organização LGBTQ The New Pride Agenda expressou consternação pelo crime em suas redes sociais: "Estamos devastados e revoltados com o assassinato horroroso de Sam Nordquist, cuja vida foi brutalmente arrancada na região de Finger Lakes depois de semanas de torturas".

"Sabemos que não é um incidente isolado, é uma consequência trágica do aumento da cultura de ódio em nossa sociedade", acrescentou.

