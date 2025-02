Hezbollah exige que governo libanês pressione Israel a retirar tropas

O líder do movimento libanês Hezbollah, Naim Qassem, disse neste domingo, em pronunciamento na TV, que o governo do Líbano deve pressionar Israel a retirar suas tropas do sul do país até o próximo dia 18, prazo estabelecido pelo acordo de trégua. O momento é de tensão e troca de acusações entre o Hezbollah e Israel, que denunciam violações da trégua. "É responsabilidade do Estado libanês" fazer todos os esforços "para que Israel se retire" no prazo, ressaltou Qassem, cujo paradeiro é desconhecido.

O cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah entrou em vigor em 27 de novembro, após dois meses de guerra aberta e mais de um ano de hostilidades na fronteira. O acordo determina que apenas o Exército libanês e as forças de paz da ONU devem se manter no sul do Líbano, de onde o Exército de Israel deveria se retirar em um prazo de 60 dias, prorrogado para 18 de fevereiro.